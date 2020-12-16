  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yusuf yazıcı yine ıskalamadı
Spor

Yusuf yazıcı yine ıskalamadı

Lille, Fransa Ligue 1'de 15. hafta mücadelesinde Dijon'a konuk oldu. Konuk ekip maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:46:00 -
Yusuf yazıcı yine ıskalamadı

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Dijon ile Lille karşı karşıya geldi. Lille'nin golleri 19. dakikada Zeki Çelik'in asistiyle Yusuf Yazıcı ve 90+3'te Timothy Weah'dan geldi.

Karşılaşmada ilk 11 başlayan Zeki ve Yusuf 84. dakikada oyundan çıkarken, Burak ise 58. dakikada oyuna girdi.

Milliler katkıya devam ediyor

Lille'de Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti. Zeki Çelik'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.

PSG öncesi lider

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 32 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 9 puanla son sıraya demirledi.

Lille, Ligue 1'in 16. haftasında zirve maçında PSG'yi konuk edecek. Dijon ise aynı haftada sahasında Monaco ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ’dan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düştü! Ermenistan karışabilir
Dünya

Karabağ’dan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düştü! Ermenistan karışabilir

Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal eden Ermenistan tarafı ateşle oynuyor. Bölgeden son gelen fotoğraflar ise Erivan yönetiminin çaresizliğini ..
Yunan vekilden skandal sözler! 'Türkiye'nin parlamentoda 4 ajanı var' dedi ve ülkesinde bile alay konusu oldu
Dünya

Yunan vekilden skandal sözler! 'Türkiye'nin parlamentoda 4 ajanı var' dedi ve ülkesinde bile alay konusu oldu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'dan akılalmaz çıkışlar geliyor. Son olarak Yunan Parlamen..
Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur
Sağlık

Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur

Koronavirüs ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter, ilacın etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Benter, "Bu ilaç has..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay