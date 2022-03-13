Yusuf Yazıcı Rusya'yı salladı!

Rusya Premier Lig'in 21'inci haftasında Lokomotif Moskova, RZD Arena'da CSKA Moskova'yı konuk etti. Deplasman ekibi, 39'uncu dakikada milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Lokomotif Moskova, Wilson Isidor'un golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

CSKA Moskova 90+1'inci dakikada Mario Fernandes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA Moskova sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından CSKA Moskova puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Lokomotif Moskova ise 31 puanda kaldı.

Devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya katılan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, takımını sırtlamaya devam ediyor. CSKA Moskova formasıyla 4 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.