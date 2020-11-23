Yusuf Yazıcı, Lille'deki performansıyla göz dolduruyor

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lille'nin ligde dün Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Yusuf, bu sezonki gol sayısını 9'a çıkartarak takımın en skorer ismi oldu.

France Football dergisi, mili futbolcuyu överek "Yusuf'un ne kadar tartışılmaz olduğunu şimdi anlıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise "Yusuf, gol yollarında çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir ismin olması size ekstra güç veriyor." yorumunu yaptı.





- Ligi de Avrupa'yı da boş geçmedi





Sezon başında fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu, ilk golünü ligin 7. haftasındaki Lens maçında kaydetti.

Yusuf, 4 gün sonra oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında Sparta Prag'a karşı 3 gol atarak asıl çıkışını yaptı. Milli futbolcu, Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Milan deplasmanında da 3 gol atarak "hat-trick" yapan Yusuf, Avrupa basınında manşetlere çıktı ve ikinci kez haftanın oyuncusu seçildi.

Yıldız futbolcu, son olarak dünkü Lorient maçında 2 kez ağları sarsarak adından sıkça söz ettireceğini göstermiş oldu.

Lille bu sezon oynadığı 14 resmi maçta yalnızca bir kez mağlup olurken, süre aldığı 13 maçta 9 gol atan Yusuf Yazıcı, takımın en skorer oyuncusu konumuna geldi.





- Burak Yılmaz da ligdeki en golcü oyuncu





Fransız ekibinde forma giyen bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz ise takımın en çok gol atan ikinci ismi oldu.



Ligue 1'de sahaya çıktığı 10 maçta 6 gol kaydeden Burak, takımın ligdeki en golcü oyuncusu konumunda.

5. haftadaki Nantes maçında gol perdesini açan Burak, daha sonra Strasbourg, Lens ve Nice maçlarında art arda gol attı.

Geçen hafta Lille'in bu sezonki ilk yenilgisini aldığı Brest maçında 2 gol kaydeden milli futbolcu, dünkü Lorient maçında rahatsızlığı nedeniyle forma giyemedi.







