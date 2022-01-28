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Spor Yusuf Yazıcı ilk maçında yenilgiyi tattı!
Spor

Yusuf Yazıcı ilk maçında yenilgiyi tattı!

Lille’den kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımıyla hazırlık karşılaşmasında görev aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 11:44:00 -
Yusuf Yazıcı ilk maçında yenilgiyi tattı!

Lille’den kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımıyla hazırlık karşılaşmasında görev aldı. CSKA Moskova'nın Lüksemburg ekibi Dudelange'ye 1-0 yenildiği maçta milli futbolcu ilk 45 dakika görev aldı.

Yusuf Yazıcı: İlk maç için her şey yolunda gitti

Hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı şu anda tam olarak hazır olmadığını belirtirken, "İlk maç için her şey yolunda gitti, yeni takım arkadaşlarımla birlikte her gün antrenman kampında çalışıyoruz, kondisyonumuzu iyileştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Futbolun dili dünyanın her yerde aynı"

Yusuf Yazıcı, sahada takım arkadaşlarıyla anlaşabilmenin kolay olup olmadığı sorusuna ise "Farklı diller konuşuyoruz ama futbolun dili dünyanın her yerinde aynı. Herhangi bir sorun yaşamadım, arkadaşlar bana yardım etti." şeklinde cevap verdi.

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