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Gündem Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalandı
Gündem

Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalandı

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Lille'den yapılan açıklamada, Yazıcı'nın belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 15:41:00 -
Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, milli futbolcunun belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.

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