Yusuf Yazıcı hoca efendi Hakk'a uğurlandı
Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden Hacı Hafız Yusuf Yazıcı hoca efendi, dün sevenlerinin duaları ile Hakk'a uğurlandı.
Millî Görüş Hareketi’nin Trabzon’daki çınarlarından olan Hacı Hafız Yusuf Yazıcı hoca efendi, dün memleketi Trabzon’da dâr-ı bekâya uğurlandı. Karadeniz bölgesinin önemli âlimlerinden ve kanaat önderlerinden olan Yusuf Yazıcı hoca efendi, hayatı boyunca İslam davasına hizmet etmişti. Merhum Yusuf Yazıcı hoca, dün Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.
Yusuf Yazıcı hoca efendinin cenazesine yeğeni Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt, Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Saadet Partisi Sürmene İlçe Başkanı Mustafa Özdamar, Saadet Partisi Of İlçe Başkanı Ahmet Muratoğlu, MİLKO kuruluşlarının il ve ilçe temsilcileri ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: Milli Gazete