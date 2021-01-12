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Spor Yusuf Yazıcı Avrupa’yı inletti
Spor

Yusuf Yazıcı Avrupa’yı inletti

Yusuf Yazıcı, Fransa 1. Futbol Ligi Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:32:00 -
Yusuf Yazıcı Avrupa’yı inletti

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenecek. Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından oylamayı paylaşarak destek istedi.

Lille takımı, Twitter hesabından ödüle aday gösterilmesi nedeniyle Yusuf Yazıcı'yı tebrik ederek taraftarlardan milli futbolcu için oy kullanmaya davet etti.

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