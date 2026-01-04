  • İSTANBUL
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos Süper Kupa'yı kaptı
Spor

Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos Süper Kupa’yı kaptı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos Süper Kupa’yı kaptı

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu. Yazıcı gol sonrası ve kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.

Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nı kazandı.

Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’dan Olympiakos kararı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’dan Olympiakos kararı

Spor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’dan Olympiakos kararı

