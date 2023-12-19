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Spor Yusuf Şimşek Altay'la ilk galibiyetin peşinde
Spor

Yusuf Şimşek Altay'la ilk galibiyetin peşinde

Yeniakit Publisher
2023-12-19 11:28:00 -
Yusuf Şimşek Altay'la ilk galibiyetin peşinde

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek, deplasmanda Adanaspor'u yenerek ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 16. hafta mücadelesinde yarın Adanaspor’la karşı karşıya gelecek. Zorlu maç Ümraniye Şehir Stadyumu’nda saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Altay 2 puanla ligin son sırasında yer alırken, ev sahibi Adanaspor ise 16 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde 13 maçtır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek hem düşme hattından kurtulmanın hem de çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Adanaspor ise Altay maçını kayıpsız atlatarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

 Öte yandan Altay Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in, zorlu müsabakada sarı kart cezalısı olan Sefa Özdemir ile Onur Efe’nin yerine İbrahim Öztürk ve Deniz Kadah’a ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

Karşılaşmayı Rize bölgesinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bayram Başkan olacak.

 

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