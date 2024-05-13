Yusuf Kaplan'dan sevenlerini üzen paylaşım!

2019 yılında kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, kalp rahatsızlığı nedeniyle yine hastanede müşahede altına alındı.

Dün gece sosyal medya hesabından “Kalbimde bir ağrı var. Uyutmuyor… Dua ederseniz sevinirim.” paylaşımında bulunan Yusuf Kaplan, saatler sonra hastaneye gittiğini açıkladı.

“Arkadaşlar! Hastaneye gideceğim birazdan… Doktorlarla iletişim halindeyiz. Merak etmeyin lütfen. Bir şey çıkmaz inşallah. Gelişmeleri bildiririm…” mesajını paylaşan Kaplan daha sonra iyi olduğunu belirterek fotoğraf yayımladı.

Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Kaplan, AK Parti milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen’in de bulunduğu fotoğrafa şu notu düştü:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ümraniye Eğitim Araştırma’dan Bağcılar Medipol’e gidiyoruz.

Merak edilecek bir durum yok.

Bakanımız Fahrettin Koca, Yücel Arzen Hocam, Beytullah, Beyza, Marziye kardeşlerimle beraberiz.

Lütfen Hastaneye gelmek için zahmet etmeyelim.

Önemli bir şey çıkmayacak gibi inşallah.

Dua ederseniz sevinirim.”