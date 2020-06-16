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Yusuf Kaplan'dan Libya uyarısı: Saha'da kazanıp masada kaybetmeyelim!

Yazar Yusuf Kaplan Türkiye'nin Libya'daki zaferine ilişkin olarak yaptığı açıklama, "Masa'ya çekmeye çalışıyor emperyalistler! Saha'da kazanıp masada kaybetmeyelim!" diyerek uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:57:00 -
Yusuf Kaplan'dan Libya uyarısı: Saha'da kazanıp masada kaybetmeyelim!

Türkiye'nin Libya'daki kazanımları hakkında yorumda bulunan Yazar Yusuf Kaplan'dan diplomasi uyarısı geldi.

Yusuf Kaplan'ın açıklamaları şu şekildi:

Libya'da tarih yazıyor Türkiye! Mavi Vatan fikri ve Libya müdahalesi Doğu Akdeniz'de dengeleri belirleyecek gibi.

Masa'ya çekmeye çalışıyor emperyalistler! Saha'da kazanıp masada kaybetmeyelim! Masa zamanı değil henüz; sahayı sağlama almaya bakmalı…

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