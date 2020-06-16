Yusuf Kaplan'dan Libya uyarısı: Saha'da kazanıp masada kaybetmeyelim!
Yazar Yusuf Kaplan Türkiye'nin Libya'daki zaferine ilişkin olarak yaptığı açıklama, "Masa'ya çekmeye çalışıyor emperyalistler! Saha'da kazanıp masada kaybetmeyelim!" diyerek uyarıda bulundu.
Türkiye'nin Libya'daki kazanımları hakkında yorumda bulunan Yazar Yusuf Kaplan'dan diplomasi uyarısı geldi.
Yusuf Kaplan'ın açıklamaları şu şekildi:
Libya'da tarih yazıyor Türkiye! Mavi Vatan fikri ve Libya müdahalesi Doğu Akdeniz'de dengeleri belirleyecek gibi.
Masa'ya çekmeye çalışıyor emperyalistler! Saha'da kazanıp masada kaybetmeyelim! Masa zamanı değil henüz; sahayı sağlama almaya bakmalı…