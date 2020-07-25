Yusuf Kaplan'dan Koç Holding'e sert tepki: Bu ne şımarıklıktır! Kimsiniz siz?

Türkiye aile yapısında birçok olumsuzluğa yol açan İstanbul Sözleşmesi’ni savunan Koç Holding'e yazar Yusuf Kaplan çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kaplan, "Koç Holding 'İstanbul Sözleşmesi’ne dokunmayın!' demiş! Mesele kadın cinayeti, şiddeti değil. Buna isyan etmeyen bulamazsınız! Saptırmayın!

Asıl sorun, eşcinsel ilişkilerin yaygınlaşması, ailenin çökertilmesi! Bu ne şımarıklıktır! Kimsiniz siz?" diyerek İstanbul Sözleşmesi’nin savunulmasına karşı çıktı.

Koç Holding’in İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İstanbul Sözleşmesi’nin tarafı olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz.

Kadınların şiddete maruz kalmadığı, öldürülmediği bir ülke için dayanışma içinde mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Koç Topluluğu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.