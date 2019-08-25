Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'

Üniversite ve lise öğrencilerine verdiği Kâdim Usülde İslami İlimler eğitimi ile adından söz ettiren Dr. İhsan Şenocak’ın kurucusu olduğu İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM), yeni projesi olan Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi’ni de hayata geçirdi. Şenocak'ın bu hamlesi bazı kesimleri rahatsız ederken yazar Yusuf Kaplan, tepki gösterenlere sert çıktı.

Yusuf Kaplan, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca'nın lise açmasına tepki gösterenlere sosyal medya hesabından patlayarak, "Hoca lise açıyor diye çıldırıyorlar! Faşist bunlar! Yüreği yangın yerine dönmüş, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan insanlığın yükünü omuzlarında taşıma bilinciyle yaşayan öncü nesil yetiştirmek için gecesini gündüz yapan bir öncüyü yıldıramazlar" dedi.

"Yok öyle yağma"

Yusuf Kaplan açıkmalarını şöyle sürdürdü:

Bu ülkede ABD'nin Fransız’ın İngiliz’in Alman'ın adamları okul açacak, beyin yıkayacak, celladına âşık köle ruhlu tipler yetiştirecek. Yüreği ülkesi için mazlumlar için atan bu ülkenin has çocuğu İhsan Şenocak lise açınca köle ruhlular kıyameti koparacak! Yok öyle yağma!