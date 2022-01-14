Yusuf Kaplan'dan dikkat çekici deizm-ateizm yazısı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Elazığ'da tıp öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Türkiye’de deizm ve ateizmde bir patlama yaşandığına işaret eden Kaplan, "İslâm’ın çocukları açıkça intihar ediyor… Türkler de Kürtler de, İslâm’ı terkediyorlar hızla; deizm, ateizm çıkmaz sokağına sürükleniyorlar güle oynaya! Eğer biz İslâm’ı terkedersek, bu toprakları emperyalistlere savaşmadan teslim etmiş oluruz ve tarihten silinir gideriz!" dedi. İşte o önemli yazının ilgili bölümü:

"Türkiye’de deizm ve ateizm’de bir patlama yaşanıyor…

Herkes inanıp inanmamakta hürdür, elbette. Deistleri ve ateistleri suçlama kolaycılığına kaçmadan, insanların neden deist ve ateist olduklarını çuvaldızı kendimize batırarak göstermeye çalışacağım birkaç yazıda.

Bu yazıda bir tarih felsefesi geliştirerek meseleye uzun soluklu bir giriş yapmak ve bu toplumun İslâm’ı yitirdiği zaman neyi yitirmiş olacağını göstermek istiyorum.

(...) Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte İslâm, Avrupa’nın içlerine kadar uzandı. En ücra köşelerine kadar yayıldı İslâm orta ve doğu Avrupa’nın…

Türkiye, Osmanlı Türkiyesi, İslâm’ın kalesi oldu.

Bin yıldır İslâm’ın sancaktarlığını yapıyor bu topraklar…

Türklerin Müslüman olmasıyla, hem İslâm tarihinin hem de dünya tarihinin akışı da, kaderi de değişti.

Türklerin Müslümanlaşmasından sonradır ki, İslâm medeniyeti, tarihinin ikinci büyük açılım ve atılım safhasına girdi: Haçlı ve Moğol saldırıları sonrasında iki kez yerle bir olan, tarihten silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalan İslâm medeniyeti, hem bu iki büyük saldırıyı püskürtmesini hem bu iki büyük saldırının yol açtığı krizi aşmasını hem de Avrupa’nın içlerine kadar uzanacak taze bir medeniyet atılımı gerçekleştirmesini bildi; böylelikle öncekinden daha güçlü bir şekilde tarihe girdi.

Tarihin akışı, Avrupalıların küre ölçeğinde gerçekleştirdikleri meydan okumayla değişti: Bütün medeniyetler durduruldu ya da tarihten uzaklaştırıldı.

Avrupalıların saldırısı, bütün medeniyetlerin kökünü kazıdı, yürüyüşünü sonlandırdı.

Bu saldırıdan biz de nasibimize düşeni aldık: Uzun süren bir intiharın eşiğine yuvarlandık..

Aslında intiharımız iki asır önce başlamıştı bizim: Tanzimat modernleşmesi, bizim intiharımızın bidayetiydi, radikal Cumhuriyet modernleşmesi ise intiharımızın nihayeti.

Tanzimat’la yönümüzü yitirdik; Cumhuriyet’le eksen değiştirdik, yörüngemizi yitirdik, bu ülkenin yönünü ve yörüngesini batıya endeksledik; küreselleşmenin bizi de kuşattığı ve vurduğu Özallı neo-liberalizm süreciyle birlikte ruhumuzu yitirme sürecine sürüklendik…

Bugün gelinen nokta ürpertici: Bu topraklar, Endülüsleşme (=yok olma) tehlikesiyle karşı karşıya: İslâm’ın çocukları açıkça intihar ediyor…

Türkler de Kürtler de, İslâm’ı terkediyorlar hızla; deizm, ateizm çıkmaz sokağına sürükleniyorlar güle oynaya!

Eğer biz İslâm’ı terkedersek, bu toprakları emperyalistlere savaşmadan teslim etmiş oluruz ve tarihten silinir gideriz!

Tarihin en zorlu dönemlerinden birinden geçerken, insanlığın tam da bize, bizimse hakikate gebe olduğumuz kritik bir zaman diliminde, bu toprakların çocuklarının İslâm’ı terketmesi hem intihar etmesi hem de insanlığı ayağa kaldıracak imkânı yitirmesiyle sonuçlanacaktır!

Bu, bir çığlıktır!

Sesimi duyan var mı?"