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Medya Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken uyarı: Bütün bu akımlar, çocuklarımızı deizmin ve ateizmin kucağına itiyor
Medya

Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken uyarı: Bütün bu akımlar, çocuklarımızı deizmin ve ateizmin kucağına itiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:45:00 -
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken uyarı: Bütün bu akımlar, çocuklarımızı deizmin ve ateizmin kucağına itiyor

Yusuf Kaplan, gençlik meselesini ele aldığı yazısında; "Liselerdeki çocuklarımızın kaçta kaçının İslâm diye bir derdi, davası, iddiası, hayali ve rüyası vardır? Üniversitelerdeki çocuklarımızın kaçta kaçı Gazalî’yi, İbn Sina’yı, İbn Arabi’yi, İbn Haldun’u, Cezeri’yi, Birûni’yi, Sinan’ı, Itri’yi ideal model olarak görüyor acaba?" ifadelerini kullandı.

Yusuf Kaplan, gençlik meselesini ele aldığı yazısında; "Liselerdeki çocuklarımızın kaçta kaçının İslâm diye bir derdi, davası, iddiası, hayali ve rüyası vardır? Üniversitelerdeki çocuklarımızın kaçta kaçı Gazalî’yi, İbn Sina’yı, İbn Arabi’yi, İbn Haldun’u, Cezeri’yi, Birûni’yi, Sinan’ı, Itri’yi ideal model olarak görüyor acaba?" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, gençlerin 'dinsizleşmesinin' sorun olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Soru şu burada: Liselerdeki çocuklarımızın kaçta kaçının İslâm diye bir derdi, davası, iddiası, hayali ve rüyası vardır? Üniversitelerdeki çocuklarımızın kaçta kaçı Gazalî’yi, İbn Sina’yı, İbn Arabi’yi, İbn Haldun’u, Cezeri’yi, Birûni’yi, Sinan’ı, Itri’yi ideal model olarak görüyor acaba?

Bu sorular hayatî sorular ve verilen cevaplar hayal kırıklığına yol açacak kadar ürpertici.
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Her zaman söylediğim gibi: Genç kuşaklarını ihmal edenler, geleceklerini imha ederler. Çocuklarımız hız, haz ve ayartı rejimi dromokrasinin pençesinde kıvranıyor. Hedonizmin, egoizmin, nihilizmin kurbanları olmak üzereler… Bütün bu akımlar, deizmin, ateizmin kucağına itiyor çocuklarımızı."

 

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