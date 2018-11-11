Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!

İletişim profesörü ve gazeteci-yazar Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak'ta bugün yayımlanan makalesinde, Türkiye’nin güçlü ve köklü bir kültür, şehircilik, gençlik ve uzun soluklu bir medya politikası ve stratejisinin olmadığını yazdı.

Medeniyetimizin ruhunu yansıtan bir şehircilik politikası ve stratejistinin de olmadığını belirten Kaplan, "Kentsel dönüşüm, tam bir fâciâ, katliam, tek kelimeyle, intihar!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehircilik ve çevre üzerine yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte bu konuların üzerine hassasiyetle gidileceğini söylediğini hatırlatan Kaplan, "Hangi kadroyla, hangi köklü kültürel sermayeyle ve hangi medeniyet bilinci ve birikimiyle?" diye sordu.

Bu soruların cevabının verilmesi gerektiğine işaret eden Kaplan, "Medeniyet bilincinin yeşerttiği güçlü, köklü bir fikir, sanat, kültür ve medya hayatının geliştirilemediği, bu hayatî meseleleri dert edinen çaplı kadroların ve uzun soluklu kurumların olmadığı bir yerde, bu hedeflere ulaşılması zordur." değerlendirmesinde bulundu.

'Tarihi Yarımada can çekişiyor'

Prof. Dr. Kaplan, Tarihî Yarımadaya ilişkin endişelerini de köşesinde paylaştı.

Tarihî Yarımadanın can çekiştiğini yazan Kaplan, "Tarihinin en büyük yıkımına maruz kalıyor. Başta Babıâli olmak üzere tarihî yarımada Sultanahmet’ten Beyazıt’a, Fatih’ten Eyüp’e kadar aslına ve ruhuna uygun bir şekilde yeniden ihya ve imar edilemezse, yaşanan yıkımın hesabını aslâ veremeyiz gelecek kuşaklara da, tarihe de." çıkışında bulundu.