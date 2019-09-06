Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
Yazar Yusuf Kaplan, ülkedeki son gelişmelerle ilgili olarak dikkat çeken bir çıkışta bulundu.06 Eylül 2019 Cuma 19:36
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, sosyal medyadan skandal paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul için gündeme gelen kayyım konusuna ilişkin konuştu.
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, kişisel Twitter hesabından, Canan Kaftancıoğlu, Alparslan Kuytul ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Kaplan, şunları söyledi:
"Canan Kaftancıoğlu'nun aşırı fikirleri var. Ama mahkûm edilmesi yanlış. Alparslan Kuytul'un bazı fikirlerine katılmam zor, içeride olması yanlış. İstanbul'a kayyum atanması tam istedikleri bir şey. Ülkenin normalleşmeye ihtiyacı var, ama birileri kaosa sürüklüyor."
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