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Gündem Yusuf Kaplan koronavirüse yakalandı
Gündem

Yusuf Kaplan koronavirüse yakalandı

Gazeteci Yusuf Kaplan koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 07:18:00 -
Yusuf Kaplan koronavirüse yakalandı

Gazeteci Yusuf Kaplan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Kaplan sosyal medya hesabından "Özür ve Dua" başlığıyla şu paylaşımı yaptı:

"Covid-19 testim pozitif çıktı.Evde karantinadayım. Durumum iyi çok şükür. Çamlıca Medipol Başhekimi Dr. Cengiz Kan Bey yakından ilgileniyor. Ayasofya'da MTO Talebe Buluşmasını iptal ettik. Çok üzgünüm. Hakkınızı helâl edin. Dualarınızı eksik etmezseniz sevinirim."

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