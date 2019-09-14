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Yusuf Kaplan ikiyüzlülere seslendi: Ağaç için sokakları yakan sanatçılar, dernekler neredeler?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yazar Yusuf Kaplan, evlatlarını PKK terör örgütünden geri isteyen acılı ailelerin eylemine sessiz kalanlara ilişkin açıklamasında kamuoyuna şu soruyu yöneltti: "Her konuda söyleyecek sözü olanlar, ağaç için sokakları ateşe veren sanatçılar, aydınlar, yazarlar, dernekler bugün ortaya çıkmayacaksa ne zaman ortaya çıkacak?

14 Eylül 2019 Cumartesi 23:06
Yusuf Kaplan ikiyüzlülere seslendi: Ağaç için sokakları yakan sanatçılar, dernekler neredeler?

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı ailelerin eylemi devam ederken, onların dramına ilişkin sözde kadın dernekleri, özgürlükçü sanatçılarla Avrupa Birliği'nin sessizliği sürüyor.

Yazar Yusuf Kaplan, Diyarbakır'daki gözü yaşlı ailelerin eylemine ilişkin yeniakit.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu."Bu eylem acılı ailelerin Diyarbakır'a dışarıdan yapılan müdahaleleri püskürteceği son derece önemli bir adım." diyen Kaplan, "Avrupa Birliği'nin yöneticileri, Avrupa Birliği ülkelerinin politikacıları İstanbul'a Ankara'ya gelmeden Diyarbakır'a geliyorlardı. O zaman ne yapmak istiyorlardı? Şimdi neden yoklar? Bu dünyanın terör diye bir derdi yok mu? Demokrasi ve İnsan Hakları diyerek zırvalayıp duranlar bugün Diyarbakır'da değiller. Neden gelip de Diyarbakır'da mesken tutmuyorlar?" ifadelerini kullandı.

'İğrenç bir ikiyüzlülük yapıyorlar'

Diyarbakır'daki gözü yaşlı ailelerin dramına sessiz kalınmasına iki yüzlülük olarak değerlendiren Yazar Yusuf Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gözler önünde yaşanan iğrenç bir iki yüzlülük var. Bu anneler terör belasına dur deme cesareti gösterdiler. Bu çok önemli bir çıkış. Dolayısıyla her konuda söyleyecek sözü olanlar, ağaç için sokakları ateşe veren sanatçılar, aydınlar, yazarlar, dernekler bugün ortaya çıkmayacaksa ne zaman ortaya çıkacak? Şimdi konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar? Bu sessizlik ülkemizin geleceği adına son derece üzücü. Ülkemizin önünü açacak bir eyleme imza atan acılı ailelere sahip çıkmamız gerekiyor. Seslerine ses, nefeslerine nefes olmalıyız ki yılmasınlar ve bu eylem dalga dalga büyüsün."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:06
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yusuf Kaplan
  4. PKK terör örgütü
  5. Diyarbakır'daki gözü yaşlı aileler

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