  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tavuklar buruşuk yumurtladı! nedeni sonradan anlaşıldı! Sosyal medyada çok eleştirildi: İşte Okan Buruk'un savunduğu Lesley Ugochukwu Sonsuz yaşam mümkün mü? Yeni araştırma yapıldı! İşte ortaya çıkan sonuçlar... Bilim insanları hesapladı Bayram sonrası sakinlik Fiyatlar düştü almanın tam zamanı Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var Yeşil alglar zararsız ama Su çekerek ve kirleterek öldürüyoruz Ahmet Çakar Galatasaraylıları çıldırtacak: Beşiktaş'ın hocası Italiano, Okan Buruk'tan daha iyi!
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var

Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi.

#1
Foto - Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var

Hindustan Times'ın haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresinden (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yapıldı.

#2
Foto - Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var

Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

#3
Foto - Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

#4
Foto - Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var

Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi...

#5
Foto - Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var

İşte o görüntüler...

#6
Foto - Asya ülkesini büyük felaket vurdu! Onlarca ölü var

İşte o görüntüler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza
Gündem

Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza

Burdur'da silahla başından vurulduktan sonra 1 ay komada kalan 14 yaşındaki çocuk, gözlerini açar açmaz yaşadığı dehşeti anlattı. Kendisini ..
İki dev havalimanını birbirine bağlayacak proje! İstanbul'da raylı ulaşımda yeni dönem
Gündem

İki dev havalimanını birbirine bağlayacak proje! İstanbul'da raylı ulaşımda yeni dönem

İstanbul ulaşımında yeni bir dönemin kapısını aralayacak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için ihale tarihi belli oldu. Yavuz Sultan..
DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti
Siyaset

DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti

TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen “Türk Kızılayı” yasa teklifine DEM Partili milletvekillerinin yaptığı itiraz tartışma yarattı...
Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı
Gündem

Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı

Survivor yarışmasıyla tanınan ve Güney Kıbrıs'ta gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Taner Tolga Tarl..
CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!
Gündem

CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!

Parti yönetiminin art arda aldığı ihraç ve görevden alma kararlarının ardından İzmir ve Aydın’da adeta yer yerinden oynadı. İzmir'de 7 ilçe ..
Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı
Gündem

Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23