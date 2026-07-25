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Otomotiv
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Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

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AA Giriş Tarihi:

Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler "gri" ve "beyaz" oldu.

#1
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.

#3
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

#4
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENKLER...

#5
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Sarı 1.370

#6
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Turuncu 1.576

#7
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Kahverengi 5.988

#8
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Kırmızı 14.634

#9
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Yeşil 25.379

#10
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Mavi 44.877

#11
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Siyah 54.144

#12
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Beyaz 117.004

#13
Foto - Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!

Gri 190.529

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