Otomobilde favori renkler belli oldu! Kapış kapış gidiyor!
Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler "gri" ve "beyaz" oldu.
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Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler "gri" ve "beyaz" oldu.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.
Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.
Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.
İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENKLER...
Sarı 1.370
Turuncu 1.576
Kahverengi 5.988
Kırmızı 14.634
Yeşil 25.379
Mavi 44.877
Siyah 54.144
Beyaz 117.004
Gri 190.529
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