Yusuf Güney'e destek büyüyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hakkari’den fotoğraf paylaşan ve 31 Mart seçimleri sırasında gösterdiği duruşundan dolayı sol cenah tarafından itibar suikastine uğratılan Yusuf Güney’e sosyal medya kullanıcılarının desteği sürüyor.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr 31 Mart’ta yapılan belediye seçimleri döneminde sol çevrelerin hedefi haline gelen Şarkıcı Yusuf Güney, her fırsatta milletin yanında yer almaya devam ediyor. Yusuf Güney, dün Hakkari’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Güney’in paylaşımının ardından yaptıkları paylaşımlarla şarkıcıya destek veren sosyal medya kullanıcıları, ‘yusufgüneyyalnızdegildir’ hashtagi altına yorumlar yaparak sanatçıya desteğini gösteriyor.

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