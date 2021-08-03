Yusuf Güney serbest bırakıldı mı? Şarkıcı Yusuf Güney serbest mi?

Manavgat'taki yangın söndürme çalışmaları sırasında orman memurları ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçirdi.

Şarkıcı Yusuf Güney serbest bırakıldı mı?

Karakolda ifadesinin alınmasının ardından Güney, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki soruşturmanın devam edeceği Yusuf Güney, gözaltına alındığının haber olmasının ardından Twitter'da trend topic (TT) oldu. Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşanmıştı. İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği söylenmişti.