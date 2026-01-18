  • İSTANBUL
Yusuf Güney: "Beni delirtmek için özelime cin kavmi yolladılar"

Yusuf Güney: "Beni delirtmek için özelime cin kavmi yolladılar"

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçları pozitif çıkan şarkıcı Yusuf Güney, sessizliğini bozdu. "Utanılacak bir şey yapmadım" diyen Güney, astral seyahatle başlayan sürecin "cin kavmi" saldırısına dönüştüğünü iddia ederek gündemi sarstı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve test sonuçları pozitif çıkan Yusuf Güney, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.Daha önce astral seyahat ve Andromeda Galaksisi iddialarıyla konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez hedef alındığını öne sürdü.

"KAFAMIZI YEMEMİZ İÇİN GÖNDERDİLER"

Yaşadığı sürecin Ağrı konserinden sonra başladığını belirten Güney, astral seyahatle boyut değiştirdiğini iddia etti.

Bu durumu anlatmaması için tehdit edildiğini savunan şarkıcı, "Baktılar ki durmuyorum, bu kez haneme, özelime cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem, delirmem için bunu yaptılar" dedi.

"KEDİYİ BİLE DELİRTTİLER"

Evinde bu varlıkları fiziki olarak gördüğünü ve zamanla duruma alıştığını söyleyen Güney, yaşadıklarının müzik kariyerini de bitirdiğini ifade etti.

Sürecin evcil hayvanına kadar uzandığını iddia eden Güney, "Kediyi bile delirttiler, evin içinde çıldırıyordu. Bunları yaşayan bir insan şarkı yapabilir mi?" diyerek kendisini savundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Öte yandan, 8 Ekim 2025'ten bu yana süren soruşturmada İrem Sak, Danla Bilic ve Aleyna Tilki gibi isimlerin ardından Yusuf Güney’in de kan ve saç örneklerinin pozitif çıkması dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında 17 kişi tutuklanırken, aralarında Şeyma Subaşı ve Melisa Döngel’in de bulunduğu pek çok ünlü isim hakkında adli işlemler devam ediyor.

 

