Dünyanın en yüksek köprüsü açıldı: Rekorları altüst etti

Çin’de inşa edilen Huajiang Kanyonu Köprüsü, 625 metrelik yüksekliğiyle resmen dünyanın en yüksek köprüsü unvanını aldı. İngiliz basınından The Express’in aktardığı bilgilere göre köprünün toplam uzunluğu 2 bin 890 metre, ana açıklığı ise 1.420 metreye ulaşıyor. Bu ölçüler, yapıyı Londra’nın simge gökdelenlerinden The Shard’ın neredeyse iki katı yüksekliğine taşıyor.

Köprü, Huajiang Kanyonu’ndan geçen Beipan Nehri üzerinde konumlanıyor ve Liuzhi Özel Bölgesi ile Anlong ilçesini birbirine bağlıyor. Bölgenin ulaşım altyapısında kritik rol üstlenen yapı, aynı zamanda Çin’in mega projelerindeki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

Rekor geçen yıl resmen değişti

Huajiang Kanyonu Köprüsü, geçtiğimiz yılın eylül ayında dünya rekorunu resmen devraldı. Böylece aynı nehir üzerinde, yaklaşık 200 kilometre yukarı akış yönünde bulunan Duge Köprüsü’nü geride bıraktı. 565 metre yüksekliğe sahip olan Duge Köprüsü, 2016’dan 2025’e kadar dünyanın en yüksek köprüsü unvanını elinde tutuyordu.

Üzerinde cam yol var, kafesi bile var

Huajiang Kanyonu Köprüsü, sadece mühendislik başarısıyla değil sunduğu deneyimlerle de öne çıkıyor. Köprüde yer alan cam zeminli yürüyüş yolu, ziyaretçilere kanyon ve Beipan Nehri manzarasını adeta ayaklarının altından izleme fırsatı sunuyor.

Ayrıca köprünün kulelerinden birinde, vadi tabanından yaklaşık 800 metre yükseklikte konumlanan ve cam duvarlara sahip “Interstellar Coffee” adlı panoramik kafe bulunuyor. Bu özelliğiyle yapı, dünyanın en yüksek köprülerinden biri olmanın ötesinde, turistik bir cazibe merkezine dönüşmüş durumda.