Süper Lig devine kayyım atandı
İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
İŞTE O ŞİRKETLER;
1-) Eyüpspor
2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
6-) Easy Drive Filo AŞ
7-) Metal Oto Ticaret AŞ
8-) Metal Mimarlık AŞ
9-) Metal Havacılık AŞ
AYRINTILAR GELİYOR....