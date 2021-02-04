Yusuf Güney açıkladı: TRT'de başlıyoruz
Şarkıcı Yusuf Güney, TRT'de yakın bir zamanda yeni bir çizgi film projesine başlayacaklarını açıkladı.
Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan şarkıcı ev için bolca dekorasyon ürünleri aldı. Güney, rahmetli Barış Manço'nun 'Adam Olacak Çocuk' adlı programını sunacağını açıkladı.
2021 yılının kendisi için oldukça yoğun bir yıl olacağını söyleyen Güney, "Yakın zamanda maxi single çalışmamız çıkacak. Sonrasında TRT Çocuk kanalına bir çizgi film projemiz var." dedi.
Sözlerine devam eden yakışıklı şarkıcı, daha sonra Barış Manço'nun çocuklarla yaptığı 'Adam Olacak Çocuk' programını tekrardan televizyon ekranlarına taşıyacağı müjdesini verdi.
Güney, bir dizi projesinde de rol alacağını söyledi.