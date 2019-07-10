Yusuf Günay: "Yönetim kurulu yetkilerini kullanmasın diye mahkemeye gitmek hangi akla hizmettir"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yarın görülecek tedbir davası için, "Galatasaray yönetim kurulunun yetkilerini kullanmasın diye mahkemeye gitmek hangi akla hizmettir. Yarın bir duruşma var. Hukuk ne diyorsa hepimiz için bağlayıcıdır" dedi. Günay, ayrıca divan toplantısına katılmayan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın mali görüşmeler ve transfer çalışmaları konusunda yoğun çalıştıkları için yer almadıklarını söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Temmuz Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda güncel konularla ilgili yönetim kurulu adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak ilk günden bu yana yapısal sorunları çözmek için büyük uğraş verdiklerini söyleyen Günay, “Galatasaray’ın bütün sorunlarını teker teker yönetim kurlu tarafından daha öne olmadığı gibi masaya yatırıyoruz ve geldiğimiz noktada ortada. Galatasaray idari, mali ve sportif açıdan diğer rakiplerimizin önüne geçmiş durumda. İdari, mali ve sportif olarak Galatasaray’ın tıkandığı noktada bir erken seçim yapıldı. Bu seçimde kimse aday olmadı. Mustafa Cengiz ve ekibi seçimi aldıktan sonra öndeki iki temel sorun; UEFA’ya men edilmek meselesi, diğeri de sermaye artırımı meselesi. Bunlar halledilerek, Galatasaray’ın geçen sezon başarısının en temel esası sağlanmış oldu. Son sezonda 18. Türkiye Kupası, 22 lig şampiyonluğu alındı. Bunu mali artıya geçerek yaptı. Bu Türkiye’nin mevcut ekonomik şartlarda başarıdır. Bunun takdir edilmesini bekliyoruz. Tüzük değişliği konusunda ben 1 haftadır çalışıyorum. Galatasaray camiasının tüzük değişikliğine ihtiyacı var. Bizim gündemimiz de bu var” diye konuştu.

“Mustafa Cengiz mali ve transfer görüşmelerine devam ediyor”

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın divana katılmamasıyla ilgi söylediklerine cevap veren Yusuf Günay, “Başkanımız Mustafa Cengiz gerçekten yoğun çalışma temposu altında. Mali yapılandırma görüşmeleri ve transfer görüşmelerine devam ediyor. İkinci başkanımız da aynı şekilde” şeklinde konuştu.

“Seçimdeki vaatleri göz ardı etmiyoruz”

Seçimde vaat ettikleri bütün konuları göz ardı etmediklerini ifade eden sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı, “Teknokent konusunda bakanlığa başvurduk. Üniversiteler ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi ile görüştük. Bir üniversite ile yasal olarak ortak zorundayız” dedi.

“Biz yönetim olarak Galatasaray için en iyisini yapacağız”

Kemerburgaz’da yapılacak tesisleri hakkında da konuşan Yusuf Günay, “Bizden önceki yönetim tarafından yapılmış sözleşme var. Bu sözleşme ile Galatasaray, Florya ve Riva’yı veriyor. Gelir paylaşımı esasında bir anlaşma yapıyor. Belli bir öngörüye dayanıyor. Şu ana kadar sözleşmedeki öngörüler gerçekleşmiş değil. Bu bizim yönetimimizin neden olduğu problem değil. Buna rağmen sözleşme gereğini yerine getirme adına elimizden geleni yapıyoruz. Kemerburgaz 101 dönümlük bir arazi. Bize tahsis edildiği günden bugüne her hafta ilgili mercilerle konuşuyoruz. Bunun için kanun çıktı. Bizim elimizde olmayan şeyler bunlar. Bu gerçek ki Florya ve Rica konusundaki sözleşmelerdeki ön görüler gerçekleşmeyecek belli. Biz yönetim olarak Galatasaray için en iyisini yapacağız. Şu anda verilmiş karar yok” değerlendirmede bulundu.

Mecidiyeköy’deki arazi için Teknokent olarak başvurduklarını belirten Günay, “Otel için yapılan başvurular var. Hiçbir şekilde Galatasaray’a gelir getirecek bir teklif, otelden beklediğimiz, umduğumuz herhangi teklif maalesef yok. Hatta reklam alınabilir mi diye araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok amaçlı spor salonu konusu için ise Günay, “Büyük bir mali kaynak gerektiren bir yatırım. Ekonomik şartlar ortada. Sponsorlar güçlükle bulunuyor. Çok amaçlı spor salonunda çok fazla bir ümit ortada gözükmüyor. Bunu herkes bilsin” dedi.

Başkan Yusuf Günay, Galatasaray Adası’ndaki hukuki sürecin devam ettiğini dile getirdi.

"Yönetim kurulunun yetkilerini kullanmasın diye mahkemeye gitmek hangi akla hizmettir"

Yarın görülecek tedbir davası hakkında da görüşlerini söyleyen Günay, "23 Mart 2019 genel kurulda bir ibrasızlık oldu. Biz bunu hiçbir şekilde problem etmedik. Bir ayrıştırma amacı olarak kullanmadık. Sadece demokratik, hukuki hakkımızı kullanarak dava açtık. O da şu; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu var. Diyor ki idari ibrasızlık gibi bir şey yoktur. Böyle bir karar alınırsa, hukuka aykırıdır. Ben de Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu’nun hukuka aykırı kararı almasını engellemek adına başvurdum. O hafta Galatasaray tarihinin en önemli olaylarından bir tanesini yaptık. Hiçbir kimseye de sitem etmedik. Bu tedbir kararlarının kaldırılması için ya da ilave tedbirler için arkadaşlarımız mahkemelere gitti. Her söylemde şu var; ’Galatasaray için şampiyonluk önemli değil, teamüller önemli’. Galatasaray için teamüller tabii ki önemli ama ben 22. şampiyonluk için gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum, bu da önemli. Galatasaray yönetim kurulunun yetkilerini kullanmasın diye mahkemeye gitmek hangi akla hizmettir. Yarın bir duruşma var. Hukuk ne diyorsa hepimiz için bağlayıcıdır. Bu konuyu çok fazla konuşmak doğru değildir" değerlendirmesinde bulundu.