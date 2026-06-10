Gizli silahı devreye soktular: Tüm sezon Okan Buruk'un yanında oturacak o isim geliyor
Okan Buruk'un yanına efsane oyuncu geliyor iddiası ve Mertens'in devreye sokulması tüm Rams Park'ı ayağa kaldırdı...
Okan Buruk'un yanına efsane oyuncu geliyor iddiası ve Mertens'in devreye sokulması tüm Rams Park'ı ayağa kaldırdı...
Galatasaray transfer döneminde kulübeye de yeni bir isim kazandırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor.
Galatasaray'da Dries Mertens yardımcı antrenörlüğe getiriliyor. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusunun bu sezon kulübede olacağı iddia edildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul'da olan ve görüşmelerde bulunan Dries Mertens, yeni sezonda Okan Buruk'un yardımcılarından biri olacak.
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