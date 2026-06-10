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Foto - Gizli silahı devreye soktular: Tüm sezon Okan Buruk'un yanında oturacak o isim geliyor

Galatasaray transfer döneminde kulübeye de yeni bir isim kazandırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor.

#2
Foto - Gizli silahı devreye soktular: Tüm sezon Okan Buruk'un yanında oturacak o isim geliyor

Galatasaray'da Dries Mertens yardımcı antrenörlüğe getiriliyor. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusunun bu sezon kulübede olacağı iddia edildi.

#3
Foto - Gizli silahı devreye soktular: Tüm sezon Okan Buruk'un yanında oturacak o isim geliyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul'da olan ve görüşmelerde bulunan Dries Mertens, yeni sezonda Okan Buruk'un yardımcılarından biri olacak.

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