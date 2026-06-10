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Dünya Milislerin silahlarının akıbeti netleşiyor! Irak’ta beklenen tarih belli oldu
Dünya

Milislerin silahlarının akıbeti netleşiyor! Irak’ta beklenen tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
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Milislerin silahlarının akıbeti netleşiyor! Irak’ta beklenen tarih belli oldu

Irak hükümeti, ülkedeki silahlı grupların elindeki silahların devlete devredilmesine yönelik sürecin eylül ayında tamamlanacağını duyurdu. Yetkililer, silahların devlet kontrolüne alınması için yürütülen çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Irak hükümeti, ülkedeki silahlı grupların elindeki silahların devlete devredilmesine yönelik sürecin eylül ayında tamamlanacağını duyurdu. Yetkililer, silahların devlet kontrolüne alınması için yürütülen çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milis grupların elinde bulunan yasa dışı silahların devlete teslim sürecinin sürdüğünü belirten Abudi, takvimin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görev süresinin sona ereceği eylül ayı sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan Ali ez-Zeydi'nin önümüzdeki dönemde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Abudi, ziyaretin temel amacının ekonomik işbirliğini geliştirmek olacağını söyledi.

Abudi ayrıca Irak'ın tüm komşu ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri güçlendirmek istediğini vurguladı.

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