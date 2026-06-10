Keçi sütü, keçilerden elde edilen az yağlı ama besleyici süt türüdür. Sütü oluşturan yağ % 3.8, yağsız K.M. % 8.9, laktoz %4.1, protein % 3.4, kazein %2.4, kül %0.8 ana hatları bu şekildedir. Keçinin ırkı, beslenme şekli, yaşadığı mevsim değişikliklerine göre bu oranlar değişebilir. Keçi sütü hamilelikte içilir mi? Hamilelikte keçi sütü içilebilir. Kalsiyum, protein ve kolay sindirilebilir yağ yapısıyla hem sizin hem de bebeğinizin kemik gelişimine destek olur. Keçi sütü cilt sağlığı için binlerce yıldır kullanılan sağlıklı bir içecektir. Keçi sütü cilt sağlığı için binlerce yıldır kullanılan sağlıklı bir içecektir. Çocukluk ve Gençlik Dönemi: Gelişme çağında düzenli süt içmek kemik gelişimini destekler ve boy uzamasına katkı sağlar. Ancak ergenlik sonrasında boy uzaması üzerinde durur. Yetişkinlikte özellikle 40 yaştan sonra süt içmek, uzmanlar tarafından hızlı yaşlanma ve bazı kronik problemlerle ilişkilendirilmektedir. Bunun temel sebebi sütün yapısındaki şeker (laktoz) içinde bulunan galaktozdur. Tam Yağlı Süt ve Yaşlanma: Araştırmalar, yüksek yağlı süt tüketen kişilerin telomerlerinin (kromozomların ucundaki yaşlanma göstergeleri) düşük yağlı süt tüketenlere göre daha kısa olduğunu ortaya koymuştur.