Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

DHA'nın son dakika haberine göre, Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili takım oyuncuyu Trabzon'a davet etti. Öğlen saatlerinde kente gelecek Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4'üncü transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekibin, Yusuf Erdoğan için Kasımpaşa'ya 500 bin avro ödeyeceği iddia edildi.