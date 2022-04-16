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Biyografi Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan nereli kaç yaşında? Yusuf Erdoğan hangi takımda oynadı?
Biyografi

Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan nereli kaç yaşında? Yusuf Erdoğan hangi takımda oynadı?

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçta 7. dakikada oyuna giren Yusuf Erdoğan, az kalsın penaltıya sebebiyet veriyordu. Karagümrük maçının devre arasında Yusuf Erdoğan oyundan alındı. Peki Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan nereli kaç yaşında? Yusuf Erdoğan hangi takımda oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-04-16 15:26:00 -
Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan nereli kaç yaşında? Yusuf Erdoğan hangi takımda oynadı?

Yusuf Erdoğan 7 Ağustos 1992 tarihinde Isparta'da doğdu. Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Araklıspor'da futbol hayatına başlamış ve Süper Lig'deki ilk golünü 19 Eylül 2013 günü atmıştır. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü Apollon Lemesu'a karşı attı ve bu golle takımı maçı 2-1 kazandı. İkinci gölünü 3 Ekim 2013 günü, yine UEFA Kupası'nda Lazio takımına karşı attı, bu maç 3-3 berabere bitti. 03 Haziran 2014 itibarıyla Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

 

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