Sen misin şüphelenen: Market çalışanını tek yumrukta yere serdi
İstanbul Küçükçekmece'de zincir markete gelen 2 kişiden biri, kendilerinden şüphelenen market çalışanına saldırdı. Bir süre aralarında konuşan 2 kişiden biri aniden market çalışanına yumruk atarak yere serdi.
Olay dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı iş yerine gelen 2 kişiden şüphelendi. Ardından 2 kişinin yanında beklemeye başladı. Bu sırada 2 kişi bir süre aralarında konuştu. Şüphelilerden biri yanlarında bekleyen çalışana bir anda yumruk attı. Saldırının ardından 2 şüpheli marketten hızla kaçtı.
KAFASINI ÇARPIP YERE YIĞILDI
Market çalışanı aldığı darbeyle kafasını önce dondurucuya çarptı ardından da yere yığıldı.
2 şüpheliden birinin çalışana yumruk attığı, çalışanın ise aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla inceleme başlatıldı.