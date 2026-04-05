Mağlubiyet şoku istemiyor: Fenerbahçe'nin şansı kalmadı: Ya 3 puan ya 3 puan

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Emrah Savcı

Şampiyonluk yarışının en keskin virajına girildi. Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe için matematiksel hesaplar yerini sert bir gerçekliğe bıraktı. Galatasaray’ın puan kaybıyla altın tepside sunulan farkın kapatılması fırsatı ve Trabzonspor’un galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi potasında yarattığı tehdit, sarı-lacivertlileri 'tarihi bir mecburiyetin' eşiğine getirdi. Beşiktaş derbisinde galibiyet dışında ayrılacak her sonuç, sadece şampiyonluk hayallerinin değil Fenerbahçe'nin tam anlamıyla kaosa sürüklenmesine neden olacak.

#1
Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftalara girilirken, zirve hattındaki dengeler Trabzonspor’un galibiyeti ve Galatasaray’ın puan kaybıyla tamamen değişti. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe için bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi, bir maçtan öte "sezonun kader tayini" niteliği kazandı.

#2
PUAN FARKI BU AKŞAM 1'E İNEBİLİR Lider Galatasaray’ın haftayı mağlubiyetle kapatması, Fenerbahçe cephesinde stratejik bir fırsat penceresi açtı. Fenerbahçe derbiyi kazanması halinde, maç fazlasıyla da olsa ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirecek. Bu senaryo, ligin kalan bölümünde şampiyonluk yarışını tamamen açık bir hale getirerek psikolojik üstünlüğün sarı-lacivertli ekibe geçmesini sağlayabilir.

#3
Haftanın açılış maçlarında Trabzonspor’un elde ettiği galibiyet, sadece şampiyonluk yarışını değil, Avrupa kupalarına katılım kotasını da doğrudan etkiledi. Trabzonspor aldığı galibiyetle maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin üzerine çıktı. Fenerbahçe’nin olası bir puan kaybı, sadece şampiyonluk umutlarını tüketmekle kalmayacak; aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi biletini de ciddi şekilde tehlikeye atacak.

#4
Kulüp kulislerinden sızan bilgilere göre, bu maçın telafisinin olmadığı hem teknik heyete hem de futbolculara net bir şekilde iletildi. Derbiden alınacak başarısız bir sonuç; Başkan, teknik direktör ve futbolcular için camia nezdinde "açıklanamaz" bir başarısızlık olarak kodlanmış durumda. Şampiyonluk yarışında bu kadar kritik bir eşikte, rakiplerin puan kaybettiği bir haftayı değerlendirememek, mevcut yönetimin ve teknik kadronun kredisini tamamen tüketme riski taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23