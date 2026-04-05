Mağlubiyet şoku istemiyor: Fenerbahçe'nin şansı kalmadı: Ya 3 puan ya 3 puan
Şampiyonluk yarışının en keskin virajına girildi. Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe için matematiksel hesaplar yerini sert bir gerçekliğe bıraktı. Galatasaray’ın puan kaybıyla altın tepside sunulan farkın kapatılması fırsatı ve Trabzonspor’un galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi potasında yarattığı tehdit, sarı-lacivertlileri 'tarihi bir mecburiyetin' eşiğine getirdi. Beşiktaş derbisinde galibiyet dışında ayrılacak her sonuç, sadece şampiyonluk hayallerinin değil Fenerbahçe'nin tam anlamıyla kaosa sürüklenmesine neden olacak.