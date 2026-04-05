Duyurdular: Ne Icardi ne Yunus! Bu kez bu olacak gibi artık...
Mauro Icardi'nin Trabzonspor deplasmanındaki performansının ardından forvette değişiklik yaşanacak. Victor Osimhen sakatlıktan dönene kadar onun görevini Barış Alper Yılmaz üstlenecek.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'yle yola devam edilmeyecek. Osimhen'in sakatlığının ardından Trabzonspor deplasmanına çıkan Arjantinli forvet, çok etkisiz kaldı. Galatasaray, çarşamba günü erteleme maçında Göztepe'yle karşılaşacak.
Bu mücadelede Barış Alper Yılmaz santrfor olarak görev yapacak.
Milli futbolcu daha önce de bazı maçlarda forvette oynamıştı. Ve bu bölgede iyi performanslar gösterdi. Icardi'nin çok hareketsiz kalması ve takım savunmasına da yardım edememesi sebebiyle bu karar alındı. Barış'ın yeni bölgesi, sadece Göztepe sınavıyla sınırlı kalmayacak.
Victor Osimhen dönene kadar Barış hücumun en önünde yer alacak. Sol kanatta ise Noa Lang oynayacak. Bu arada, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte Leroy Sane'nin kırmızı kart cezası da tamamlandı. Alman yıldız, tekrar sağ tarafa geçecek. Bundan sonra olağanüstü bir durum yaşanmadıkça Icardi'nin forma giymesi beklenmiyor.
