Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa’da Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Bursaspor’da forma giyen Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağladı.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Bursaspor’da forma giyen Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa ile anlaştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan bugün sabah saatlerinde Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonraKemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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