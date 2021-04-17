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Sağlık Yusuf el-Karadavi'nin test sonucu belli oldu
Sağlık

Yusuf el-Karadavi'nin test sonucu belli oldu

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 18:18:00 -
Yusuf el-Karadavi'nin test sonucu belli oldu

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Karadavi'nin Twitter hesabından, enfekte olan Karadavi'nin tedavi altında olduğu yönünde paylaşımda bulunuldu.

Ayrıca paylaşımda, Karadavi'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sevenlerinden dua beklediği belirtildi.

Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf da sosyal medya hesaplarından bir süre önce aşı olan babasının enfekte olduğunu doğruladı.

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Yorumlar

Sütçü İmamın torunu l

Allah CC. Alimimize acil şifalar versin inşaallah
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naziyullahu hitrelillah

kim bu yaa
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