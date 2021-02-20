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Gündem Yusuf el-Karadavi'den vefat eden Emin Saraç Hoca için taziye mesajı
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Yusuf el-Karadavi'den vefat eden Emin Saraç Hoca için taziye mesajı

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hoca'nın vefat sebebiyle Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi, taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:53:00 - 2021-02-20 16:53:36
Yusuf el-Karadavi'den vefat eden Emin Saraç Hoca için taziye mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi, hayatını kaybeden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Eski sınıf arkadaşı Karadavi'den Emin Saraç Hoca için taziye

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkçe bir açıklama yapan Yusuf el-Karadavi, "Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük âlimlerinden, El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu eski sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın" ifadelerini kullandı.

Emin Saraç Hoca'nın cenaze programı

Türkiye'nin önemli hadis alimlerinden olan ve bir süre önce de koronavirüse yakalanan Muhammed Emin Saraç Hoca dün vefat etti.

Ömrünü hadis ilmine adayan Emin Saraç Hocaefendi'nin pazar günü Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii haziresine defnedileceği bildirildi.

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti
Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti

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