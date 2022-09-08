Yusuf Demir'den muhabire sitem: Türkçe biliyorum

Yusuf Demir'i taşıyan ve Viyana'dan kalkan uçak saat dün 23.55'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Jensen'i taşıyan ve Kopenhag'tan kalkan uçak ise 00.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İki oyuncu da İstanbul'da oldukları için mutlu olduklarını belirtti. Muhabirin kendisine gelen İngilizce soru sonrasında Yusuf Demir, "Türkçe biliyorum, neden İngilizce soruyorsun." diyerek sitem etti.