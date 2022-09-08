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Spor Yusuf Demir'den muhabire sitem: Türkçe biliyorum
Spor

Yusuf Demir'den muhabire sitem: Türkçe biliyorum

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen, İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 08:05:00 -

Yusuf Demir'i taşıyan ve Viyana'dan kalkan uçak saat dün 23.55'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Jensen'i taşıyan ve Kopenhag'tan kalkan uçak ise 00.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İki oyuncu da İstanbul'da oldukları için mutlu olduklarını belirtti. Muhabirin kendisine gelen İngilizce soru sonrasında Yusuf Demir, "Türkçe biliyorum, neden İngilizce soruyorsun." diyerek sitem etti.

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