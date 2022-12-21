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Yusuf Alabarda: Türkiye O projeyle ABD'ye meydan okudu

Gazeteci Yusuf Alabarda, Türkiye'nin ABD'den Dikey Atım Lançer Sistemini istediğini ancak bunun verilmediğini belirterek, Türkiye'nin bunu milli imkanlarla üretmesinin de ABD'ye bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 02:07:00 - 2022-12-21 02:10:34

Türkiye, ilk defa insansız hava aracı Akıncı TİHA’dan Roketsan imzalı TRG-230-İHA süpersonik füzesinin atımını gerçekleştirdi ve 100 kilometre üzerindeki hedefleri tam isabet vurdu.

Ülke TV 'de yayınlanan Sıradışı Strateji programında konuşan Türkiye Gazetesi Yusuf Alabarda, yaşanan bu tarihi gelişmeyle ilgili Millî Dikey Atım Lançer Sistemini Türkiye'nin ABD'den istediğini ve alamadığını vurguladı.

Türkiye rest çekti

Türkiye'nin bu sistemi üreterek ABD'ye gövde gösterisi yaptığını ve "Sen vermesen de ben kendim üretim başarıyla test ediyorum" mesajını verdiğini ifade etti.

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