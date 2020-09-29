Katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabarda, "Masaya süngü düşmeden diplomasi işe yaramaz." dedi.

Yusuf Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Azerbaycanla bu konuların diplomasi ile çözülmesi fikriyatı 30 yıldır çözülmeyen Dağlık Karabağ için artık geçerli değil, masaya süngü düşmeden diplomasi işe yaramaz.

Ben burada araya Rusya gibi güçlerin gireceğini tahmin ediyorum.

Ufak operasyonlarla bazı yerler ele alınmalıdır. Azerbaycan artık 1988 yılındaki Azerbaycan değil, ne de Türkiye köşede bekleyecek bir devlet değildir.

Görselleriyle birlikte Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni mevzilerinin İHA'lar tarafından vurulmasını görünce ben bu filmi bir yerden hatırlıyorum dedim. Türkiye 1990'ların Türkiyesi değildir.

Bir uluslararası haber sitesi Türkiye'de Ermenilere baskı uygulandığını söyleyen sıkandal bir açıklama yaptı. Onlara bu ekranlardan cevap vermek de bizim görevimiz.