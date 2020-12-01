Yusuf Alabarda: İstihbarat İran'da alarm veriyor

İran'ın nükleer programının kilit ismi olan Muhsin Fahrizade'nin öldüğü suikast sonrası İran'ın ciddi güvenlik zafiyetleri tartışılmaya devam ediyor.

Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğrusunu söylemek gerekirse siz istihbarat olarak daha bu işi başında engelleyemediğiniz takdirde, suikastçıların kaç kişi olduğu el bombası atıp atmadığı önemli değil, önleyici istihbarat İran'da alarm veriyor. Kasım Süleymani gibi birinin Lübnan'dan uçağa nasıl bindiği hangi arabaya bindiği sürekli takip edilmiş, Süleymani gibi bir figürü koruyamamışsınız. Nükleer tesise sabotaj düzenlendi burada da önleyici istihbarat konusunda bir sıkıntı var. Bugün Türkiye'de bir rahatlama varsa önleyici istihbarat sayesinde ancak İran'da bu konularla ilgili sıkıntı var." dedi.