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Yürüyüş Yolu’nda huzur denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu’nda izinsiz broşür ve el ilanı dağıtan işyerleri ve şahıslara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:40
Yürüyüş Yolu’nda huzur denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu’nda izinsiz broşür ve el ilanı dağıtan işyerleri ve şahıslara yönelik denetim gerçekleştiriyor.


Büyükşehir Zabıta ekipleri vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için çalışmalarını Kocaeli genelinde sürdürüyor. Ekipler ilçe merkezlerindeki çarşılarda gürültü yapan ve vatandaşları rahatsız eden kişi ve işyerlerine gerçekleştirdikleri denetim çalışmalarında müdahale ediyor. İzmit Yürüyüş Yolu’nda her gün denetim yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, izinsiz broşür ve el ilanı dağıtarak vatandaşları rahatsız eden, iş yeri ve şahıslara cezai işlem uyguladı. Her gün yüzlerce vatandaşın geçiş güzergahı olan Yürüyüş Yolu’nda çeşitli ürünlerle ilgili broşür ve el ilanı dağıtılması da vatandaşların huzurunu bozabiliyor. Öncelikleri vatandaşların huzurunu sağlamak olan Büyükşehir İhtisas Zabıta ekipleri de gerçekleştirdikleri denetimlerde, vatandaşların huzurunu bozan iş yeri ve şahıslara yönelik cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda 5’i işyeri olmak üzere 15 kişiye 320’er TL ceza kesildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:40
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