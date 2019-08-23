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Yürüyüş yolunda banklar yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit yürüyüş yolunda, eskiyen oturma banklarını yeniledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:44
Yürüyüş yolunda banklar yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit yürüyüş yolunda, eskiyen oturma banklarını yeniledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mesire, park ve bahçe gibi yeşil alanların yanı sıra şehir merkezinde bulunan kentsel donatıların da bakım, onarım ve yenilemesini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, İzmit yürüyüş yolunda eskiyen oturma banklarını yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıpranan ve eskiyen 15 oturma bankını belirledi. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı kendi bünyesinde ürettiği yeni oturma banklarını yürüyüş yoluna yerleştirdi. Yapılan çalışmayla yürüyüş yolunada daha modern görünümlü oturma bankları vatandaşların hizmetine sunuldu.


Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilen donatılar, sıkıntısına göre ya onarılıyor ya da yenisiyle değiştiriliyor. 2019 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli genelinde yaklaşık 3 bin kentsel donatı elemanının bakım, onarım ve yenileme çalışmasını gerçekleştirdi.


Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Durak Hizmetleri Birimi tarafından Kocaeli genelindeki kapalı durakların da periyodik bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Kocaeli genelinde faal durumda olan farklı özelliklere sahip toplam 3.224 adet kapalı yolcu duraklarının temizlikleri, boyamaları, kırık cam vb. donanım yenilemeleri Durak Hizmetleri Birimine bağlı 9 kişilik 3 ekiple 2 vardiya sisteminde çalışılarak periyodik olarak gerçekleşiyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:44
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