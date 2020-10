Yaşamınızı sağlıklı geçirmek, genlerinizi, bedeninizi, beyninizi, ruhunuzu genç ve sağlıklı tutabilmek için hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, “Yürüyün, egzersiz yapın, spor yapın” uyarısında bulunuyor. Her gün 30 dakika yapılacak yürüyüş hem bedensel iyileşmeye hem de mutlu olmaya yetiyor.

Yürüyüş yapmak beli inceltir mi?

Yürüyüşünüze herhangi bir şekilde direnç eklemek, daha fazla kalori yakmanıza ve kas kütlenizi arttırmanıza yardımcı oluyor. Kusch, “Kas kütlenizi arttırmanız metabolizmanızı hızlandırır ve daha fazla kalori yakmanızı sağlayarak bel çevrenizi inceltir” diyor.

Yürüyüşün bilimsel olarak kanıtlanmış 7 faydası

Daha İyi Uyku

Muhtemelen bunu ilk kez duyuyorsunuz fakat vücutta serotonin salgılanmasının en etkili yollarından birisi yürüyüş yapmak.Keza, serotonin stresle başa çıkmada en önemli faktördür. Bu yüzden huzursuz veya endişeli hissettiğiniz zamanlarda yürüyüşe çıkmak hiç de fena bir fikir değil! Üstelik, Sao Paolo Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, uykusuzluk problemi yaşayan bir grup insanın yürüyüş ve diğer aerobik egzersiz türleri sayesinde uyku kalitelerini artırdıkları gözlenmiştir.

Moral

Daha mutlu ve enerjik olmak istiyorsanız sizi şöyle alalım; California State Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmaya göre, yürümek yalnızca serotonin hormonu değil, aynı zamanda endorfin de üretilmesini sağlıyor. Mutluluğun kimyasal formülü olarak da bilinen bu iki hormon aynı anda salgılanarak sizi daha mutlu edecek ideal karışımı oluşturuyor.

“Ayakkabılarımı bağlamanın iki yolunu biliyorum. Biri iyi görünmeleri için, diğeri ise daha iyi yürümek için.”– Robert Heinlein

Yaşam süresi

Michigan Üniversitesi Tıp Okulu’nun yaptığı bir araştırmaya göre, 50-60 yaş arasındaki bireyler sadece yürüyüş yaparak ölüm riskini %35 azaltıyorlar. Yine Alman Saarland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, günde 25 dakika yürümek ömrü ortalama 7 yıl uzatıyor.

Hafıza

San Francisco Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırma, yürüyüş yapmanın yaşa bağlı hafıza kaybını oldukça düşürdüğünü gözler önüne seriyor. Ayrıntılı açıklamak gerekirse; 65 yaş ve altı 5000 katılımcının günde 3 kilometre yürüyerek hafıza kaybını %17 azalttığı görüldü.

Alzheimer

Günümüzde, unutkanlık gibi zihinsel fonksiyonların zayıflaması olarak tanımlayabileceğimiz Alzheimer hastalığının tümüyle tedavisi henüz bulunmuş değil. Fakat hastalığı önlemenin ya da ertelemenin bazı yolları var ve bu yöntemlerden birisi de egzersiz yapmak. Virginia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, günde en az yarım kilometre yürüyen 70 yaşındaki bireylerin Alzheimer’a yakalanma riskini yüzde %50’ye kadar düşürdüğünü ortaya koyuyor.

Kilo Dengesi

Kabul edin ya da etmeyin; dış görünüşün epey önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çoğu insan için iyi ve fit bir görünüşe sahip olmak, güven hissi ve kişinin kendisine güvenmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip. Dolayısıyla, aerobik bir egzersiz olan yürüyüş, vücudunuza şekil verir ve hafif bir egzersiz olmasından ötürü, yaralanma riski de içermez. Bu sebeple yürüyüş yapmak, eklem ağrısı gibi birçok kronik rahatsızlığa karşı faydalı bir aktivitedir. Son olarak yürüyüş yapmak, yağ yakımını da hızlandırır. The Journal of the American Dietetic Association’ın raporuna göre, haftada en az 5 saat yürüyen kadınlar yapmayanlara nazaran oldukça düşük bir yağ oranına sahip...

Stres

Yürüyüş yapmak serotonin, endorfin ve diğer mutluluk kimyasallarının üretilmesinde oldukça önemli bir etken. Haliyle de yürüyüşün, stresle mücadelede mükemmel bir yöntem olduğunu söylemek gerekir.

“Ülkeye geldiğimde yürüyemiyordum; hep söylediklerim gibi, hiç gitmediğim bu topraklarda nasıl yürümek gerektiğini öğrenmekten büyük zevk aldım.” – Alicia Moreau de Justo

Yürümenin gerek fiziksel gerek psikolojik birçok faydası olduğuna dair fazlası ile bilimsel kanıt var. Özellikle de kışın battaniyenin altında otururken tek yapmanız gereken, yürümek için kendinizi bir nebze olsun cesaretlendirebilmek... Uzmanlar, yürüyüşün sakinleştirici etkisi olduğunu, zihinsel fonksiyonları geliştirdiğini ve hatta unutkanlık, bunama başlangıcını da geciktirebileceğini söylüyor. Egzersize başlamak için hiçbir zaman geç değil, haftada toplam 150 dakika yürüyüş yapın sağlıklı ve uzun bir ömrün kapılarını ardına kadar aralayın!