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Yürüyüş dergisine terör operasyonu

Sultangazi'de polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:01
Yürüyüş dergisine terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu öne sürülen Yürüyüş dergisinin binasına baskın yaptı.

Özel harekat, çevik kuvvet polisi ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle girilen binada yapılan aramalarda örgütsel propaganda içerikli doküman ve dijital malzemelere el konuldu.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 07:01
  1. İstanbul
  2. yürüyüş dergisi

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