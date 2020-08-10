Yürüyüş branşında TAF Kupası'nı Salih Korkmaz ve Evin Demir kazandı





ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından yürüyüş branşında düzenlenen TAF Kupası'nı erkeklerde Salih Korkmaz, kadınlarda ise Evin Demir kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da Naili Moran Atletizm Pisti'nde yapılan organizasyona 22 yürüyüşçünün katıldığı belirtildi.

Erkeklerde 10 bin metrede gerçekleşen yarışı 41.21.97'lik derecesiyle Salih Korkmaz'ın kazandığı, Şahin Şenoduncu'nun ikinci, Mert Atlı'nın ise üçüncü olduğu ifade edildi.

Kadınlarda ise Evin Demir'in 23.06.52'lik derecesiyle 5 bin metrede yapılan yarışı rahat bir şekilde birinci bitirdiği aktarıldı. Leyla Işık'ın ikinci, Seçil Akpınar'ın ise üçüncü olduğu kaydedildi.