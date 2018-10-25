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Yürüyen merdivenleri çocuklar durduruyormuş

Ankara'nın çeşitli semtlerdeki yürüyen merdivenlerin, zaman zaman çalışmadığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediye ekipleri, nedenini belirlemek için harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen belediye ekipleri, yürüyen merdivenlerin bazı çocuklar tarafından durdurulduğunu belirledi.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:43
Yürüyen merdivenleri çocuklar durduruyormuş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki 'Alo 153 Mavi Masa'yı arayan vatandaşlar, kentin çeşitli yerlerinde bulunan yürüyen merdivenlerin çalışmadığına dair ihbarda bulundu. Belediyeye iletilen şikayetlerde özellikle yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı teknik takip sonunda güvenlik kameraları tek tek incelendi ve gerçek ortaya çıkarıldı. Yürüyen merdivenleri eğlence aracı haline dönüştüren bazı çocukların, acil durumlarda kullanılmak üzere zorunlu olarak bulundurulan 'durdurma butonları'na basarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKARAY ve Metro başta olmak üzere şehrin dört bir tarafında yer alan alt ve üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenleri geçici olarak oyun düşüncesiyle durduran çocukların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; bilgisizce ve tehlikeli hareketlerde de bulunarak, hayatlarını tehlikeye attıkları görüldü. Periyodik olarak bakım ve onarım çalışmaları yapılan yürüyen merdivenleri yeniden çalıştıran Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, ailelerin ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması ve çocuklarını uyarmalarını istedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:43
  1. Ankara
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Yürüyen merdivenler
  4. Yürüyen merdivenleri çocuklar durduruyorlar

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