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Yürüme engelli 13 yaşındaki Şeyda, kalp krizinden öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ortaokulda okuyan yürüme engelli Şeyda Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

26 Şubat 2019 Salı 18:48
Yürüme engelli 13 yaşındaki Şeyda, kalp krizinden öldü

Zonguldak'ta doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan ortaokul öğrencisi Şeyda Arslan (13), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

​Ereğli ilçesine bağlı Sabırlı köyünde yaşayan Şerife ve Erhan Arslan'ın kas hastalığı nedeniyle dünyaya gelen çocukları Şeyda Arslan, geçen hafta evde rahatsızlandı. Şeyda Arslan, çağırılan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Şeyda Arslan, tedaviye alındı. Dün gece sağlık durumu kötüleşen Şeyda Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Kıkçak Ortaokulu öğrencisi Şeyda Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:48
  1. Zonguldak
  2. Ereğli ilçesi
  3. Şeyda Arslan
  4. kalp krizi
  5. vefat

YORUM YAZ

  • turgutturgut47 dk önce
    Allah rahmet eylesin. yasina, hataligina ve resmine bakacak olursak, bulug cagina girmeden vefat etmis üstelik, ter temiz bir ecirle , su an meleklerin arasinda, cennetten bir bahce icinde. insallah, annene ve babanida o herkezin izdirab cekecegi günde annenin ve babanin elinden tutarak beraber cennete girmenizi, Allah'tan temenni ederim.

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